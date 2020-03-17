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Украинцы временно не будут иметь возможности въехать и выехать из Крыма

Украинцы временно не будут иметь возможности въехать и выехать из Крыма
09:50 Сегодня Телеграф УНН Фото: dpsu.gov.ua

Новости Украины:В Украине из-за распространения коронавируса, власти приняли решение о временном прекращении работы КПВВ на въездах в Крым.

Для предотвращения распространения в Украине болезни COVID-19, правительство приняло решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и города Севастополь и выезда из нее.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Распоряжением Кабинета Министров №291-р работу КПВВ на админчерте с полуостровом приостановлено до 3 апреля, если не будет принято другое решение", - сообщили пограничники.

При необходимости в Украине введут чрезвычайное положение

Отмечается, что в указанный период на ВОТ пропускать только граждан Украины и членов их семей, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано в Автономной Республике Крым или Севастополь, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество. 

С ВОТ пропускать граждан Украины, место жительства которых в установленном законом порядке зарегистрировано за пределами Автономной Республики Крым или Севастополь, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество.

Также пропускать лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, которые выезжают с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также их транспортные средства, грузы и прочее имущество. 

Сегодня нардепы Верховной Рады пришли на заседание в масках

Как сообщалось ранее, накануне правительство Украины приняло неотложные и жесткие меры для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.

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Украина, Крым, Севастополь, ГПСУ.
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