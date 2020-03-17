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Сегодня нардепы Верховной Рады пришли на заседание в масках

Сегодня нардепы Верховной Рады пришли на заседание в масках
09:31 Сегодня Телеграф УНН Фото: Скриншот

Новости Украины:На сегодня депутаты ВРУ явились на внеочередное заседание в защитных масках.

На внеочередное заседание Верховной Рады, посвященное борьбе с COVID-19, несколько народных избранников пришли в медицинских масках.

Так, в частности, в маске появилась нардеп от ОПЗЖ Наталия Королевская.

Через защитное средство ее выступление плохо слышно. 

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Кроме того, медицинскую маску надела депутат от "ЕС" Ирина Геращенко.

Защитить себя сегодня решила и заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк.

 

Как сообщалось ранее, Рада утвердила ряд законодательных норм, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

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Украина, ВРУ, Заседание, Маска, Рада, Коронавирус.
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