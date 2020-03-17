Сегодня нардепы Верховной Рады пришли на заседание в масках

На внеочередное заседание Верховной Рады, посвященное борьбе с COVID-19, несколько народных избранников пришли в медицинских масках.
Так, в частности, в маске появилась нардеп от ОПЗЖ Наталия Королевская.
Через защитное средство ее выступление плохо слышно.
Кроме того, медицинскую маску надела депутат от "ЕС" Ирина Геращенко.
Защитить себя сегодня решила и заместитель председателя ВРУ Елена Кондратюк.
Как сообщалось ранее, Рада утвердила ряд законодательных норм, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).