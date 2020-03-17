При необходимости в Украине введут чрезвычайное положение

Новости Украины:Власти Украины готовы к принятию мер по коронавирусу в случае необходимости.

Правительство готово к введению чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса в случае такой необходимости.

Об этом на внеочередном заседании ВРУ сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"В дальнейшем, в случае необходимости, мы готовы к внедрению чрезвычайного положения в Украине так же, как делает большинство стран Европы. Если это будет необходимо, то мы к таким решениям готовы. Предложения подготовлены и будут предоставлены", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, число жертв коронавируса в мире превысило 7 тыс. человек, число инфицированных - 174,3 тыс.