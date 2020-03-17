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Владимир Зеленский дал советы гражданам, чем себя занять на карантине

Владимир Зеленский дал советы гражданам, чем себя занять на карантине
10:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

Новости Украины:В Украине из-за карантина, в связи с коронавирусом, глава государства дал рекомендации гражданам.

Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал украинцам заниматься сексом во время пребывания на карантине из-за коронавируса.

Таким образом можно бороться с демографическим кризисом в стране, заявил глава государства в эфире "Свободы слова".

"... Из-за работы мы часто не находим времени на обычное общение с нашими детьми и родными, поэтому будьте дома, читайте книги и смотрите кино. А для молодых людей: вы же знаете, что у нас есть один кризис, никто не отменял демографический кризис в Украине. Я думаю, что наступило время бороться с ним", - заявил Зеленский.

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Ранее правительство обнародовало оценку численности населения Украины. Это не была стандартная перепись, некая "электронная". Тем не менее, нас насчитали чуть более 37 миллионов человек. За время независимости – минус 15 миллионов.

Как сообщалось ранее, Рада утвердила ряд законодательных норм, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

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Украина, Заражение, Коронавирус, Владимир Зеленский, Секс.
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