Кличко сообщил, когда закроют метро в Киеве

Новости Украины:Метро в Киеве закроют сегодня, 17 марта, в 23:00 в связи с угрозой распространения коронавируса.

КП "Киевский метрополитен" с 23:00 17 марта временно прекращает перевозку пассажиров, в то же время наземный пассажирский транспорт., дублирующий линии метро, продолжит работать в штатном режиме, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Согласно решению правительственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и постановлению Кабинета министров, Киев должен закрыть метрополитен. Так же, как Днепр и Харьков. Поэтому, сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", - сообщил Кличко в видеообращении, опубликованном на странице в Фейсбуке.

Мэр Киева добавил, что в то же время наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

"Я призываю киевлян заботиться о своем здоровье и безопасности и оставаться дома. Те же, кому нужно в этой ситуации ездить на работу, должны беречь себя и окружающих - пользоваться средствами индивидуальной защиты", - добавил Кличко.

Напомним:

с 17 марта "Укрзализныця" прекратила международные пассажирские железнодорожные перевозки до завершения периода карантина, а также сообщила о приостановке движения пригородных поездов через госграницу.

Кроме того, Кабинет министров Украины установил ограничения на цены авиабилетов на время карантина, введенного для предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции.

В Украине из-за карантина власти рекомендуют компаниям организовать посменную работу сотрудников либо удаленную работу персонала.

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Правительство готово к введению чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса в случае такой необходимости.

По состоянию на 04:30 по киевскому времени вторника, в мире насчитывается 174 тыс. 330 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7,085 тыс., поправились более 79 тыс. человек