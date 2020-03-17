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В Ивано-Франковске прекратят движение общественного транспорта

В Ивано-Франковске прекратят движение общественного транспорта
13:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook.com

Новости Украины:В Связи с распространением коронавируса власти в Ивано-Франковске сократили движение общественного транспорта на 40%.

В Ивано-Франковске движение общественного транспорта сократили на 40%, с четверга его полностью прекращают.

Об этом в Facebook сообщил Ивано-Франковской городской голова Руслан Марцинкив

"Выпуск транспорта в нашем городе уже с сегодняшнего дня сокращен на 40%. А с этого четверга движение транспорта будет приостановлено согласно Постановлению Кабмина", - отметил Марцинкив

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Он отметил, что сейчас решается вопрос ограничения междугородного и межобластного транспортного сообщения.

"Это касается и запрета массовых скоплений людей, и запрета проведения развлекательных и рекламных мероприятий..., а также серьезно отнестись к посменной или дистанционной работе сотрудников", - добавил мэр.

Напомним, вчера городская комиссия по вопросам ЧС приняла решение о закрытии всех заведений, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС. В то же время в Ивано-Франковске приостановили работу Центров предоставления административных услуг, отделов субсидий и социальной защиты. Все эти услуги предоставляются в режиме онлайн.

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Украина, Ивано-Франковск, Транспорт, Автобус.
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