В Ивано-Франковске прекратят движение общественного транспорта

Новости Украины:В Связи с распространением коронавируса власти в Ивано-Франковске сократили движение общественного транспорта на 40%.

В Ивано-Франковске движение общественного транспорта сократили на 40%, с четверга его полностью прекращают.

Об этом в Facebook сообщил Ивано-Франковской городской голова Руслан Марцинкив.

"Выпуск транспорта в нашем городе уже с сегодняшнего дня сокращен на 40%. А с этого четверга движение транспорта будет приостановлено согласно Постановлению Кабмина", - отметил Марцинкив.

Он отметил, что сейчас решается вопрос ограничения междугородного и межобластного транспортного сообщения.

"Это касается и запрета массовых скоплений людей, и запрета проведения развлекательных и рекламных мероприятий..., а также серьезно отнестись к посменной или дистанционной работе сотрудников", - добавил мэр.

Напомним, вчера городская комиссия по вопросам ЧС приняла решение о закрытии всех заведений, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС. В то же время в Ивано-Франковске приостановили работу Центров предоставления административных услуг, отделов субсидий и социальной защиты. Все эти услуги предоставляются в режиме онлайн.