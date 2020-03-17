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В Украине снижают цены на тепло

В Украине снижают цены на тепло
13:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В НКРЭКУ осуществили пересмотр тарифов на коммунальные услуги для населения Украины.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила новые тарифы для более 20 теплогенерирующих компаний, тем самым снизив средневзвешенный тариф на тепло для нужд населения на 11,7%.

Согласно сообщению регулятора в Facebook, новые тарифы были утверждены на очередном заседании НКРЭКУ.

Согласно сообщению, основанием для пересмотра тарифов в сторону снижения стало существенное падение цен на природный газ.

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"Так, средневзвешенные тарифы на тепловую энергию для нужд населения по сравнению с одобренными 21 февраля 2020 года снизились в среднем на 6,1%, и на 11,7% - по сравнению с действующими с 17 января 2020 года",- сказано в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Украине из-за карантина власти рекомендуют компаниям организовать посменную работу сотрудников либо удаленную работу.

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Газ, Украина, Тепло, НКРЭКУ, Єнергетика.
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