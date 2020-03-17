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Укравтодор планирует не прекращать дорожные работы из-за коронавируса

Укравтодор планирует не прекращать дорожные работы из-за коронавируса
11:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости Украины:В Украине Государственное агентство строительных дорог не собирается прекращать дорожные работы.

Государственное агентство строительных дорог Украины (Укравтодор) не планирует прекращать дорожные работы в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"Вместе с тем хотим подчеркнуть, что замедление сезона дорожных работ пока не предвидится. Все строительные и ремонтные работы продолжаются в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что поддерживают государственные инициативы в рамках предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19 и настаивают, чтобы подрядные организации обеспечили необходимые меры безопасности работы сотрудников. А именно: провели информационную кампанию по поводу профилактики вирусных заболеваний, осуществляли регулярный мониторинг самочувствия работников на местах, а также позаботились о наличии дезинфицирующих средств.

Как сообщалось ранее, Власти Германии выделяют 50 млн на эвакуацию своих граждан из-за границы

По состоянию на утро 17 марта в мире зафиксировано тех, кто болел Covid-19 и выздоровел - 79 433 человек, инфицированных - 182 406 человек, а тех, кто умер – 7 154.

Харьковский метрополитен закроется до 3 апреля

Сейчас в Украине Рада утвердила ряд законодательных норм, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

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Украина, Дороги, Укравтодор, Заражение, Коронавирус.
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