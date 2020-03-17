Власти Германии выделяют 50 млн на эвакуацию своих граждан из-за границы

Новости мира:Правительство Германии выделяют 50 млн евро на возвращение своих граждан из-за границы, в связи с распространением коронавируса.

Власти Германии выделят из бюджета 50 миллионов евро на возвращение своих туристов из-за рубежа, которые вынуждены находиться в других странах в связи с транспортным коллапсом вследствие ряда введенных ограничительных мер по нераспространению коронавируса в мире.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы немецкого МИД Хайка Мааса.

По его словам, уже запланированы репатриационные рейсы для туристов, которые на сегодня находятся в сложном положении в Марокко, Доминиканской Республике, на Филиппинах и Мальдивских островах.

Дипломат также добавил, что правительство считает, что в ближайшем будущем объем авиаперевозок в мире останется на низком уровне.

"Мы не хотим, чтобы другие туристы остались за границей. По этой причине мы решили сделать предупреждение относительно всех туристических поездок за границу. Пожалуйста, оставайтесь дома", – обратился глава МИД Германии к гражданам.