Власти Германии выделяют 50 млн на эвакуацию своих граждан из-за границы

Власти Германии выделят из бюджета 50 миллионов евро на возвращение своих туристов из-за рубежа, которые вынуждены находиться в других странах в связи с транспортным коллапсом вследствие ряда введенных ограничительных мер по нераспространению коронавируса в мире.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление главы немецкого МИД Хайка Мааса.
По его словам, уже запланированы репатриационные рейсы для туристов, которые на сегодня находятся в сложном положении в Марокко, Доминиканской Республике, на Филиппинах и Мальдивских островах.
Дипломат также добавил, что правительство считает, что в ближайшем будущем объем авиаперевозок в мире останется на низком уровне.
"Мы не хотим, чтобы другие туристы остались за границей. По этой причине мы решили сделать предупреждение относительно всех туристических поездок за границу. Пожалуйста, оставайтесь дома", – обратился глава МИД Германии к гражданам.