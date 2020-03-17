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В США медики ввели волонтерам вакцину от коронавируса

В США медики ввели волонтерам вакцину от коронавируса
11:11 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:в Американском исследовательском центре провели первые тесты вакцины от коронавируса.

В исследовательском центре Kaiser Permanente Washington Health Research Institute в американском Сиэтле первым четырем волонтерам ввели вакцину от коронавируса Covid-19, разработанную в рекордно короткие сроки.

Об этом сообщает АР. 

"Все мы чувствуем себя такими беспомощными. Это удивительная возможность для меня что-то сделать", - рассказала одна из волонтерок, 43-летняя Дженнифер Халлер из Сиэтла, прежде чем сделать прививку. Двое ее детей-подростков поддержали решение принять участие в исследовании.

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Среди волонтеров – Нил Браунинг, 46-летний инженер компании Microsoft из города Ботелл, штат Вашингтон. Третье лицо - 25-летняя редактор-координатор независимого глобального научно-исследовательского центра охраны здоровья в Вашингтонском университете. 

О четверых добровольцах информации пока нет.

Как ожидается, всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет. Они будут получать разные дозы вакцины, разработанной биотехнологической компанией Moderna, базирующейся в штате Массачусетс, а также Национальными институтами здравоохранения США (NIH).

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Американские медицинские чиновники заявляют при этом, что для полного утверждения любой потенциальной вакцины нужно будет от 12 до 18 месяцев.

Кроме того сообщается о возможном начале в апреле клинических испытаний антикоронавируснои вакцины, разработанной американской компанией Inovio Pharmaceuticals, в Университете Пенсильвании и испытательном центре в Канзас-Сити. В испытаниях примут участие несколько десятков добровольцев.

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США, Вакцина, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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