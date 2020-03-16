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Пандемия коронавируса: власти Венгрии закрывают границы

Пандемия коронавируса: власти Венгрии закрывают границы
16:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Пересечь границу с Венгрией смогут только граждане этой страны.

Венгрия из-за коронавируса закрывает границы для всего пассажирского транспорта, в страну смогут попасть только ее граждане.

Об этом сообщает в понедельник новостной портал Hungary Today.

О таких мерах объявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая в парламенте. Он отметил, что власти Венгрии ведут переговоры на международном уровне в связи с решением о закрытии границ.

В стране с понедельника запрещено проводить любые массовые мероприятия, спортивные матчи будут проводиться без участия зрителей.

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Пабы, кинотеатры и культурные заведения будут закрыты, а ресторанам, кафе и магазинам разрешено работать до 15:00.

В Венгрии выявлено 39 случаев заболевания коронавирусом, один человек скончался.

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Все по теме:

Венгрия, Карантин, Коронавирус, Виктор Орбан, Covid-19.
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