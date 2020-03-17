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Предприятиям рекомендуют перевести сотрудников на посменную или дистанционную работу

Предприятиям рекомендуют перевести сотрудников на посменную или дистанционную работу
12:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:rada.gov.ua

Новости Украины:В Украине из-за карантина власти рекомендуют компаниям организовать посменную работу сотрудников либо удаленную работу.

Кабинет министров Украины рекомендовал органам власти и предприятиям организовать посменную работу сотрудников, а при возможности - работу через интернет.

Об этом говорится в постановлении №215 от 16 марта 2020 года, обнародованном на Правительственном портале.

"Рекомендовать центральным и местным органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям обеспечить организацию посменной работы сотрудников, а при технической возможности - также работу в режиме реального времени через Интернет", - говорится в документе.

С 17 марта Украина отменяет авиарейсы и международные пассажирские перевозки

Как сообщалось ранее, Из-за введения карантина Укрзализныця временно прекращает перевозку пассажиров по Украине.

Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).

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Украина, Кабмин, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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