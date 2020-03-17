Предприятиям рекомендуют перевести сотрудников на посменную или дистанционную работу

Новости Украины:В Украине из-за карантина власти рекомендуют компаниям организовать посменную работу сотрудников либо удаленную работу.

Кабинет министров Украины рекомендовал органам власти и предприятиям организовать посменную работу сотрудников, а при возможности - работу через интернет.

Об этом говорится в постановлении №215 от 16 марта 2020 года, обнародованном на Правительственном портале.

"Рекомендовать центральным и местным органам исполнительной власти, другим государственным органам, органам местного самоуправления, предприятиям, учреждениям, организациям обеспечить организацию посменной работы сотрудников, а при технической возможности - также работу в режиме реального времени через Интернет", - говорится в документе.

Как сообщалось ранее, Из-за введения карантина Укрзализныця временно прекращает перевозку пассажиров по Украине.

Сейчас в Украине 7 подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, из них 1 - летальный (у пожилой женщины из Житомирской области).