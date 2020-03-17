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С 17 марта Украина отменяет авиарейсы и международные пассажирские перевозки

С 17 марта Украина отменяет авиарейсы и международные пассажирские перевозки
06:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, будет работать только часть пунктов пропуска.

С 17 марта прекращаются регулярные пассажирские перевозки через границу. Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.

"С 00:00 17 марта 2020 года в Украине отменяются все международные регулярные рейсы - авиа-, железнодорожные и автобусные", - говорится в сообщении.

Совет национальной безопасности и обороны рекомендует гражданам Украины воздержаться от выезда за границу, а тем, кто сейчас находится за пределами страны - вернуться.

Для граждан Украины, путешествующих собственным транспортом, будет работать только часть пунктов пропуска. Кроме того полностью прекращено пешеходное сообщение.

Как сообщалось, 14 марта во исполнение решений СНБОУ по противодействию распространению коронавируса в Украине Кабинет министров на внеочередном заседании принял распоряжение о временном ограничении пересечения государственной границы, направленное на предотвращение распространения на территории Украины Covid-19.

Документом предусмотрено временно, с 00 ч. 00 мин. 17 марта 2020 года по 3 апреля, закрыть пункты пропуска через государственную границу для международного пассажирского воздушного сообщения (за исключением ряда категорий граждан).

Также введен временный запрет, с 00 ч. 00 мин. 16 марта 2020 года по 3 апреля, пересечения государственной границы на въезд в Украину для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан).

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С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19. По последним данным, в Украине лабораторно подтверждено 5 случаев Covid-19. Из них четыре - в Черновицкой и один в Житомирской области.

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Украина, Авиарейсы, Коронавирус, Международные пассажирские перевозки.
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