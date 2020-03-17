ФССУ обещает выплаты в 50% от зарплаты для украинцев, находящихся на обсервации

Новости Бизнеса:ФССУ выплатит половину зарплаты тем работникам, которые находятся на обсервации.

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) будет выплачивать работникам, которые находятся на обсервации под наблюдением медиков, 50% заработной платы, сообщила глава исполнительной дирекции фонда Елена Дума в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"На время самоизоляции под медицинским наблюдением фонд будет выплачивать 50% заработной платы",- сообщила она.

Дума также напомнила, что во время карантина действует особый порядок выдачи больничных. По ее словам, ФССУ совместно с Минздравом, Минсоцполитики и Офисом президента работает над упрощением предоставления больничных, в частности над внедрением электронных больничных.

Напомним: