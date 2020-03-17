ФССУ обещает выплаты в 50% от зарплаты для украинцев, находящихся на обсервации

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) будет выплачивать работникам, которые находятся на обсервации под наблюдением медиков, 50% заработной платы, сообщила глава исполнительной дирекции фонда Елена Дума в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.
"На время самоизоляции под медицинским наблюдением фонд будет выплачивать 50% заработной платы",- сообщила она.
Дума также напомнила, что во время карантина действует особый порядок выдачи больничных. По ее словам, ФССУ совместно с Минздравом, Минсоцполитики и Офисом президента работает над упрощением предоставления больничных, в частности над внедрением электронных больничных.
Напомним:
В Украине сейчас исследуют анализы 42 человек на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19.
В Украине на утро 17 марта лабораторно подтверждено семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
Медработникам, которые будут работать с больными на коронавирус доплатят до 200% зарплаты.
По состоянию на 5:50 вторника, 17 марта, всего в мире 182 405 человек, инфицированных COVID-19, 79 433 человек выздоровели, и 7 154 умерших.