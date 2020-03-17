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Борьба с коронавирусом в Украине: медработник получат надбавки к зарплате

Борьба с коронавирусом в Украине: медработник получат надбавки к зарплате
12:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В Украине медработникам, которые будут работать с больными коронавирус доплачивать до 200% зарплаты.

В Украине медработникам, которые будут работать с больными коронавирусом и отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности, доплачивать до 200% зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Медработникам, которые задействованы на работах по ликвидации коронавируса в Украине, будут доплачивать до 200% зарплаты", — сказано в сообщении.

Отмечается, что также будут осуществлены доплаты отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности.

"Надбавка будет поступать на период осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавируса COVID-19, до завершения выполнения этих мероприятий", — добавляется в сообщении.

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Так, соответствующие нормы были приняты Верховной Радой в законопроекте о предотвращении распространения корона вируса.

Напомним, в Украине на утро 17 марта лабораторно подтверждено семь случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как ранее сообщалось, по состоянию на 5:50 вторника, 17 марта, всего в мире 182 405 человек, инфицированных COVID-19, 79 433 человек выздоровели, и 7 154 умерших.

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Минздрав, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19.
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