Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта

На данный момент в Украине зарегистрировано уже семь случаев заболевания коронавирусом. 16 марта в Черновицкой области выявили два новых случаев заражения. В этот же день выявили еще два случая заражения в Киеве. Первая смерть от коронавируса в Украине была зафиксирована 13 марта. В Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя женщина. В мире насчитывается 174 тыс. 330 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7,085 тыс., поправились более 79 тыс. человек.
Что важно знать:
09:24 Больницы отменяют плановые операции из-за карантина
Кабинет министров Украины поручил Министерству здравоохранения обеспечить временное прекращение проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме срочных и неотложных.
09:13 При необходимости в Украине введут чрезвычайное положение
Правительство готово к введению чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса в случае такой необходимости.
09:02 Рада приняла "антикоронавирусные" законы
Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).
За законопроект № 3219 утром во вторник проголосовали 344 народных депутатов.
07:22 От коронавируса в мире умерло более 7 тысяч человек
По состоянию на 04:30 по киевскому времени вторника, в мире насчитывается 174 тыс. 330 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7,085 тыс., поправились более 79 тыс. человек