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Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта

Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
09:41 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

На данный момент в Украине зарегистрировано уже семь случаев заболевания коронавирусом. 16 марта в Черновицкой области выявили два новых случаев заражения. В этот же день выявили еще два случая заражения в Киеве. Первая смерть от коронавируса в Украине была зафиксирована 13 марта. В Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя женщина. В мире насчитывается 174 тыс. 330 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7,085 тыс., поправились более 79 тыс. человек.

Что важно знать:

  • С полуночи 18 марта приостанавливаются ж/д, авиа и автобусные пассажирские перевозки. 
  • закрывается метро в Киеве, Харькове и Днепре;
  • запрещается одновременная перевозка в трамваях, троллейбусах, автобусах и маршрутках более 10 пассажиров;
  • с 17 марта (сегодня) запрещается прием посетителей в учреждениях культуры, спортклубах, ТРЦ, ресторанах, кафе, но возможна доставка еды на дом (при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты);
  • с 17 марта в Житомирской и Черновицкой областях вводится режим чрезвычайной ситуации;
  • запрещаются все массовые мероприятия (культурные, развлекательные, спортивные, социальные, религиозные, рекламные и другие) с участием более 10 человек.
  • ограничивается экспорт продуктов питания по составленному правительством перечню;
  • Минздраву приказано приостановить плановую госпитализацию и обеспечить временное прекращение проведения всех плановых операций, кроме срочных и неотложных. 

09:24 Больницы отменяют плановые операции из-за карантина

Кабинет министров Украины поручил Министерству здравоохранения обеспечить временное прекращение проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме срочных и неотложных.

09:13 При необходимости в Украине введут чрезвычайное положение

Правительство готово к введению чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса в случае такой необходимости.

09:02 Рада приняла "антикоронавирусные" законы

Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19).

За законопроект № 3219 утром во вторник проголосовали 344 народных депутатов.

07:22 От коронавируса в мире умерло более 7 тысяч человек

По состоянию на 04:30 по киевскому времени вторника, в мире насчитывается 174 тыс. 330 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7,085 тыс., поправились более 79 тыс. человек

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Все по теме:

ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Эпидемия коронавируса.
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