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Карантин затронул ПЦУ: Церковь призывает ограничить богослужения для предотвращения распространения коронавируса

Карантин затронул ПЦУ: Церковь призывает ограничить богослужения для предотвращения распространения коронавируса
19:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ПЦУ

Новости Украины:Синод ПЦУ рекомендует приостановить богослужения или изменить порядок их проведения.

Синод Православной церкви Украины (ПЦУ) принял практические наставления для епископата, духовенства и верующих в связи с объявленной пандемией, предписывающие, в частности, прекращение богослужений в храмах или изменять порядок так, чтобы в них участвовало не более 10 человек.

"Как временная крайняя мера, проявляя заботу о верующих, в зависимости от ограничений, которые вводятся органами государственной власти и местного самоуправления, в частности, на передвижение и работу общественного транспорта, ограничений по возможного количества одновременного собрание определенного количества человек (на 17.03.2020 г. - не более 10 человек) - прекращать проведение богослужений в храмах или изменять порядок так, чтобы в них участвовало не более чем ограниченное число лиц", - говорится в документе, обнародованном пресс-службой Церкви во вторник.

При наличии возможности и погодных условий разрешается совершения богослужений под открытым небом, возле храмов, при соблюдении правил числа одновременно присутствующих и "социальной дистанции".

Божественные литургии предписано проводить с ограничением количества людей, прося мирян оставаться дома, приобщаясь к общей молитве по видеотрансляции. "Желающие исповедоваться и причаститься могут это сделать в течение целого дня", - говорится в сообщении.

"Таинство Крещения и чин погребения осуществлять с соблюдением общих ограничений относительно числа присутствующих", - говорится в наставлениях.

Как временная крайняя мера разрешается давать причастие в руки, для обтирания губ использовать одноразовые салфетки, использовать для запивки одноразовую посуду. При этом предписано позволить подавать причастие всем, кто обращается об этом и в любое время, как это делается в отношении больных и в смертельной опасности.

Предписывается временно не переносить святыни (святые мощи, почитаемые иконы) с мест их постоянного хранения и не организовывать паломничества.

"Воспринимать вызванные распространением болезни изменения и ограничения как аскетический подвиг воздержания и самоограничения от общения (затвора), сущность которых совпадает с целями и практикой поста", - говорится в документе.

В ПЦУ отмечают, что целью наставлений является разделение с народом бремени вынужденных ограничений, а также способствование тому, чтобы наиболее уязвимая перед угрозой болезни часть общества, люди старшего и пожилого возраста, оставались в наиболее безопасных условиях.

Напомним: 

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Пандемия, Коронавирус, ПЦУ.
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