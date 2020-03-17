На период карантина Налоговая служба отменила личный прием граждан

Новости Бизнеса:В Украине на период карантина Налоговая служба временно прекратила прием граждан для снижения риска распространения коронавируса.

Государственная налоговая служба Украины в связи с объявлением в стране карантина в рамках предотвращения распространения на территории страны коронавируса COVID-19 временно прекращает проведение личного приема граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе налоговой службы.

"При этом отмечаем, что налоговая служба принимает обращения граждан по электронной почте [email protected] в виде сканкопий или фотокопий письменных обращений с подписью заявителя с указанием даты и места жительства (регистрации)", - сказано в сообщении.

В этой связи, в налоговой просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань, возбудителем заболевания COVID-19 стал новый тип коронавируса, который впоследствии распространился далеко за пределы Китая.

В Украине на сегодняшний день зафиксировано семь лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, один человек умер.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором Украины.