Скачать
Вторник, 17.03.2020
Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генпрокурором
Рада дала согласие на назначение Венедиктовой генпрокурором
Карантин в Украине: с завтрашнего дня перестают курсировать поезда
Карантин в Украине: с завтрашнего дня перестают курсировать поезда
Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к футбольным фанатам
Президент ФИФА Джанни Инфантино обратился к футбольным фанатам
Народные приметы, традиции и обряды на 18 марта
Народные приметы, традиции и обряды на 18 марта

На период карантина Налоговая служба отменила личный прием граждан

На период карантина Налоговая служба отменила личный прием граждан
10:41 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com

Новости Бизнеса:В Украине на период карантина Налоговая служба временно прекратила прием граждан для снижения риска распространения коронавируса.

Государственная налоговая служба Украины в связи с объявлением в стране карантина в рамках предотвращения распространения на территории страны коронавируса COVID-19 временно прекращает проведение личного приема граждан.

Об этом сообщили в пресс-службе налоговой службы.

"При этом отмечаем, что налоговая служба принимает обращения граждан по электронной почте [email protected] в виде сканкопий или фотокопий письменных обращений с подписью заявителя с указанием даты и места жительства (регистрации)", - сказано в сообщении.

Карантин в Украине: с завтрашнего дня перестают курсировать поезда

В этой связи, в налоговой просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань, возбудителем заболевания COVID-19 стал новый тип коронавируса, который впоследствии распространился далеко за пределы Китая.

В Украине на сегодняшний день зафиксировано семь лабораторно подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, один человек умер.

COVID-19: Верховная Рада приняла "антикоронавирусные" законы

Как сообщалось ранее, Верховная Рада проголосовала за назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Налоговая служба, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский считает, что о доставке работников на работу должен позаботиться бизнес
02 Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
03 Коронавирус в Украине, меры по карантину, отстранение Сивохо: главные события 16 марта
04 Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг
05 "Слуга народа" считает, что Раде не стоит идти на карантин
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
COVID-19: Верховная Рада приняла &quot;антикоронавирусные&quot; законы
Рада приняла "антикоронавирусные" законы
День памяти иконы Божией Матери &quot;Воспитание&quot;: дата, история и традиции праздника
День памяти иконы Божией Матери "Воспитание": дата, история и традиции праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь