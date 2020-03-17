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На период карантина в "Укрпочте" изменили условия вручения и хранения посылок

На период карантина в "Укрпочте" изменили условия вручения и хранения посылок
12:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Бизнеса:В Украине из-за карантина "Укрпошта" частично изменила условия по отправке и хранению посылок.

Национальный оператор почтовой связи "Укрпошта" сообщил о частичном изменении условий вручения и хранения почтовых отправлений в отделениях почтовой связи на период карантина.

Об этом сообщается на сайте компании.

"В условиях карантина мы как важная стратегическая компания должны обеспечить стабильную и прежде всего безопасную работу сотрудников. Поэтому сейчас частично меняем условия доставки, вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений. Это позволит ограничить контакты клиентов с сотрудниками отделений и максимально обезопасить всех от возможности заражения вирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что с 12 марта по 3 апреля 2020 года включительно компания частично меняет условия доставки, вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений "Укрпошта Экспресс", "Укрпошта Стандарт" и "Укрпошта SmartBox".

"Рекомендуемые почтовые отправления (кроме писем с пометкой "Судебная повестка") будут помещаться в абонентские ящики адресатов. Если абонентский ящик адресата неисправен, адресат будет проинформирован о поступлении заказных писем через интернет, либо через средства связи - домашние или мобильные телефоны", - рассказали в компании.

Отмечается, что заказные письма с пометкой "Судебная повестка" будут доставляться в соответствии с требованиями Правил оказания услуг почтовой связи.

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Кроме того, в "Укрпоште" подчеркнули, что с 17 марта и до окончания карантина во всех объектах почтовой связи плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности, "Укрпошта Экспресс", "Укрпошта Стандарт" и "Укрпошта SmartBox" не будет взиматься.

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Украина, Карантин, Почта, Укрпошта, Посылки, Коронавирус.
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