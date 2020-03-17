Заболел министр: правительство Польши ушло на карантин

Новости мира:После того, как обнаружили коронавирус у министра окружающей среды Польши, было принято решение, что все министры польского правительства будут работать в карантинном режиме.

У министра экологии Польши Михала Вося обнаружен коронавирус, поэтому весь состав польского правительства, который присутствовал на последнем заседании Совета министров, работает в режиме карантина.

Об этом заявил во вторник представитель польского правительства Петр Мюллер.

"В связи с положительными результатами теста на наличие коронавируса у министра экологии Михала Вося осуществлены шаги в соответствии с процедурами главного санитарного инспектора. Всем министрам, которые присутствовали на последнем заседании правительства, вчера были проведены стандартные тесты, которые проводятся в случае контактов с зараженным лицом", - заявил Мюллер.

По его словам, до момента получения результатов тестов все члены правительства, которые были на последнем заседании, будут работать в режиме карантина. Результаты тестов будут известны во вторник.

Мюллер подчеркнул, что такая ситуация никоим образом не повлияет на работоспособность правительства страны. "Все выполняют свои обязанности, а решения принимаются с использованием процедуры дистанционного голосования", - констатировал представитель правительства.

Как стало известно, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий не присутствовал на последнем заседании правительства, в то время был на заседании Совета безопасности РП, которое созвал президент Дуда.

Министр Вось сообщил, что он сделал тест на наличие коронавируса после того, как заражение было подтверждено у представителя польского гослесничества, с которым он контактировал.

По состоянию на 17 марта в Польше зафиксировано 177 случаев заражения коронавирусом, четыре человека умерли.