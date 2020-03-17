В Киеве с завтрашнего дня прекратит движение городская электричка

В Киеве для предотвращения распространения коронавируса с полудня 18 марта все городские электрички отменяются.
Об этом сообщает Киевпастранс.
"Согласно постановлению Кабинета министров Украины... с 12 ч. 00 мин. 18.03.2020 в 03.04.2020 приостанавливается перевозка пассажиров Киевской городской электричкой. Все городские электропоезда с вечера 18 марта 2020 года отменяются", - говорится в сообщении.
Напомним:
За минувшие сутки, - с полуночи 16 марта до полуночи 17 марта, - государственную границу Украины в целом пересекло почти 86,5 тыс. человек как на въезд, так и на выезд из страны.
В полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщение.
Во вторник вечером Харьковский метрополитен закрывается по приказу Департамента инфраструктуры до 3 апреля.
В Ивано-Франковске движение общественного транспорта сократили на 40%, с четверга его полностью прекращают
В международном аэропорту "Киев" имени Игоря Сикорского отменены все рейсы, а в аэропорт "Борисполь" прибывают украинцы из-за границы, которых возвращают домой после закрытия воздушного сообщения.
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