В Минздраве рассказали, как будут контролировать пассажиров в транспорте

Максимальное количество пассажиров в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях будут контролировать водители, а полиция будет обеспечивать правопорядок.
Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
"Относительно того, как будет контролироваться максимальное количество пассажиров, которые находятся в маршрутках и автобусах, троллейбусах, трамваях. В первую очередь, это обязательство водителя. В то же время, в дальнейшем, если не будут слушаться водителя - водитель имеет право вызвать полицию. С полицией проводят определенный инструктаж, она будет готова приобщаться на каждый такой вызов", - сказал Ляшко.
Он отметил, что полиция будет размещать патрули у топ-мест посадки в транспорт и будет обеспечивать правопорядок, чтобы не было проблем во время входа и выхода из транспортного средства.
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