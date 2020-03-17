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В Минздраве рассказали, как будут контролировать пассажиров в транспорте

В Минздраве рассказали, как будут контролировать пассажиров в транспорте
15:57 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Украине Минздрав рассказал, об обеспечении контроля количества пассажиров в транспорте.

Максимальное количество пассажиров в маршрутках, автобусах, троллейбусах и трамваях будут контролировать водители, а полиция будет обеспечивать правопорядок.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

"Относительно того, как будет контролироваться максимальное количество пассажиров, которые находятся в маршрутках и автобусах, троллейбусах, трамваях. В первую очередь, это обязательство водителя. В то же время, в дальнейшем, если не будут слушаться водителя - водитель имеет право вызвать полицию. С полицией проводят определенный инструктаж, она будет готова приобщаться на каждый такой вызов", - сказал Ляшко.

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Он отметил, что полиция будет размещать патрули у топ-мест посадки в транспорт и будет обеспечивать правопорядок, чтобы не было проблем во время входа и выхода из транспортного средства.

Напомним: 

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Украина, Минздрав, Транспорт, Карантин, Коронавирус.
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