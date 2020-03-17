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Из-за коронавируса в Харькове перенесли призыв в армию

Из-за коронавируса в Харькове перенесли призыв в армию
15:32 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:Военкоматы на Харьковщине перенесли время призыва на службу из-за вспышки коронавируса в стране.

На Харковщине из-за карантина переносится призыв на срочную военную службу с апреля на май-июнь.

Об этом "Вечернему Харькову" сообщил Харьковский областной военком Юрий Калгушкин.

"Сейчас нами отрабатываются предложения о перенесении сроков призыва на срочную военную службу на май-июнь. Отправки в военные части должны были начаться где-то с 7 апреля, а теперь они будут в мае-июне. Это во-первых", — рассказал он.

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А во-вторых, юношей, подлежащих весеннему призыву до 3 апреля не будут вызывать в военкоматы.

"Приостанавливаем мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников на призывные участки и областных сборных пунктов, — сообщил Юрий Калгушкин. — То есть, сейчас мы их вызываем в военкоматы, а теперь вызывать не будем – будем пока изучать их личные дела до 3 апреля, как этого требует Кабинет министров Украины. А с 3 апреля начнем оповещение и вызовы их в военные комиссариаты, прохождение медицинского осмотра. А уже в мае и июне будем отправлять а военные части Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Мы информируем глав призывных комиссий, начиная с областной и заканчивая районными, городскими об ограничении проведения этих мероприятий".

Напомним: 

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Украина, Харьков, Армия, Карантин, Призыв.
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