Из-за коронавируса в Харькове перенесли призыв в армию

На Харковщине из-за карантина переносится призыв на срочную военную службу с апреля на май-июнь.
Об этом "Вечернему Харькову" сообщил Харьковский областной военком Юрий Калгушкин.
"Сейчас нами отрабатываются предложения о перенесении сроков призыва на срочную военную службу на май-июнь. Отправки в военные части должны были начаться где-то с 7 апреля, а теперь они будут в мае-июне. Это во-первых", — рассказал он.
А во-вторых, юношей, подлежащих весеннему призыву до 3 апреля не будут вызывать в военкоматы.
"Приостанавливаем мероприятия призыва граждан на срочную военную службу, связанные с вызовом призывников на призывные участки и областных сборных пунктов, — сообщил Юрий Калгушкин. — То есть, сейчас мы их вызываем в военкоматы, а теперь вызывать не будем – будем пока изучать их личные дела до 3 апреля, как этого требует Кабинет министров Украины. А с 3 апреля начнем оповещение и вызовы их в военные комиссариаты, прохождение медицинского осмотра. А уже в мае и июне будем отправлять а военные части Вооруженных Сил Украины и других военных формирований. Мы информируем глав призывных комиссий, начиная с областной и заканчивая районными, городскими об ограничении проведения этих мероприятий".
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