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Глава МИД Кулеба: Украинцев начали вывозить из Египта

Глава МИД Кулеба: Украинцев начали вывозить из Египта
10:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украинских туристов из Египта начала вывозить компания SkyUp.

В Украину вернулись более 200 украинцев из Египта и более 100 граждан - из Грузии, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок.

"Продолжаем возвращать в Украину соотечественников, которых COVID-19 застал за рубежом. Сегодня ночью из Египта прибыло более 200, а утром из Грузии - более 100 украинцев. Спасибо Министерству инфраструктуры и Государственной пограничной службе Украины за взаимодействие, а авиаперевозчикам за сотрудничество", - написал он на странице в Twitter во вторник.

Также глава МИД Дмитрий Кулеба в Facebook, что на Шри-Ланке "застряли" 105 украинцев, но "будет явно больше": "Узнаем о новых наших соотечественниках за рубежом. Занимаемся ними. Посольство сообщает мне о принятых шаги".

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По словам главы МИД, вместе с председателями Львовской и Волынской ОГА было принято решение о выделении дополнительных автобусов для пунктов пропуска на границе с Польшей: "Благодаря договоренностям наших пограничников с польскими наши автобусы заезжают в Польшу, собирают наших людей и перевозят их на территорию Украины. Консулы помогают, в отдельных случаях работают прямо на границе".

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Все по теме:

Египет, МИД, Авиарейсы, Дмитрий Кулеба, SkyUp, Covid-19.
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