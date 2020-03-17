Минздрав готовит приказ об отмене запланированных операций

Новости Украины:Кабмин Украины поручил Минздраву обеспечить временное прекращение проведения плановых операций и госпитализаций.

Кабинет министров Украины поручил Министерству здравоохранения обеспечить временное прекращение проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме срочных и неотложных.

"Министерству здравоохранения обеспечить временное прекращение проведения плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций, кроме срочных и неотложных", - говорится в постановлении правительства №215 от 16 марта.

Также поручено обеспечить максимальную готовность и перепрофилирование медицинских учреждений для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.

Напомним, на Житомире, Ивано-Франковске, Ровно, Херсоне, Луцке, Ужгороде, Чернигове, Полтаве, Виннице, Тернополе, Черкассах, Хмельницком городские советы усилили меры по борьбе с распространением коронавируса с 17 марта будет разрешена работа только продуктовых магазинов, аптек и АЗС.