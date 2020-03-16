Скачать
Понедельник, 16.03.2020
Противодействие COVID-19: Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса
Противодействие COVID-19: Зеленский провел встречу с представителями крупного бизнеса
Коронавирус в Украине: Минздрав предлагает детям "узнать свое супергеройское оружие" (Фото, Видео)
Минздрав выпустил для детей ролики о коронавирусе (Фото, Видео)
Товарищеские поединки Украины с Францией и Польшей отменены
Товарищеские поединки Украины с Францией и Польшей отменены
Психологический тест, который покажет путь к богатству
Психологический тест, который покажет путь к богатству

Объявлен карантин еще в 12 областных центров Украины

Объявлен карантин еще в 12 областных центров Украины
22:52 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:С 17 марта запрещены массовые собрания, митинги, собрания, лекции, богослужения в присутствии прихожан в культовых сооружениях.

В Житомире, Ивано-Франковске, Ровно, Херсоне, Луцке, Ужгороде, Чернигове, Полтаве, Виннице, Тернополе, Черкассах, Хмельницком городские советы усилили меры по борьбе с распространением коронавируса с 17 марта будет разрешена работа только продуктовых магазинов, аптек и АЗС.

Согласно информации на сайте горсоветов, в городах будет приостановлена на время карантина работа: кинотеатров, театров, музеев, библиотек и других культурных, развлекательных и спортивных заведений, заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, рынков, салонов красоты, саун, спортивных клубов, массажных кабинетов и т.д.

Также запрещены массовые собрания, митинги, собрания, лекции, богослужения в присутствии прихожан в культовых сооружениях.

В обычном режиме должны работать только аптеки, продуктовые магазины, банковские учреждения, заправки.

В то же время, как сообщает Тернопольский горсовет, городской рынок и рыночный комплекс "ВИП Маркет" на ул.Шептицкого продолжат работать, поскольку они оснащены системой вентиляции, водоснабжения и отведения. Все остальные учреждения будут закрыты.

В Луцке приостановлена будет работа стоматологических кабинетов всех форм собственности, за исключением КП "Луцкая городская клиническая стоматологическая поликлиника".

Ограничение движение транспорта и закрытие магазинов: Черновцы уходят на карантин

Однако в Ровно горсовет помимо аптек, продуктовых магазинов и АЗС разрешил работу супермаркетов и гипермаркета "Эпицентр К".

Также городские власти обратились к гражданам с просьбой воздержаться от посещения без необходимости мест с большим скоплением людей, в т.ч. учреждений государственной власти и органов местного самоуправления.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Карантин в Украине, Областные центры где карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Один на миллион": самые редкие породы собак в мире
02 Нардепы фракции "Слуга народа" обратились к главе СНБО с просьбой уволить Сивохо: обращение подписали уже 19 депутатов
03 Вселенная дает ответы: психологический тест, который поможет их узнать
04 Одесса закрывает все магазины, кроме продуктовых и аптек
05 Польза исключается: 4 самых бесполезных каши
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хроника коронавируса: данные за 16 марта (Фото, Видео)
Хроника коронавируса: данные за 16 марта (Фото, Видео)
Коронавирус в Украине: Разумков собирает лидеров фракций Верховной Рады
Коронавирус в Украине: Разумков собирает лидеров фракций Верховной Рады
Верховная Рада проведет внеочередное заседание: Разумков подписал распоряжение
Верховная Рада проведет внеочередное заседание: Разумков подписал распоряжение
Евровидение-2020: Go_A завоевывает сердца зрителей песенного конкурса
Евровидение-2020: Go_A завоевывает сердца зрителей песенного конкурса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь