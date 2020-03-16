Ограничение движение транспорта и закрытие магазинов: Черновцы уходят на карантин

Новости Украины:В Черновцах закрывают непродуктовые магазины и ограничивают движение транспорта.

В Черновцах вечером 16 марта закроют заведения общественного питания, прекратят работу всех магазинов, которые не торгуют продуктами и предметами первой необходимости, и ограничат работу общественного транспорта.

Об этом своей странице в Facebook заявил городской председатель Черновцов Алексей Каспрук.

"Как сегодня уже стало известно, в Черновицкой области зафиксированы еще два случая заражения коронавирусом. Эти пациентки не из Черновцов. Но одна из женщин, к сожалению, заразилась, не находясь в Италии или другой стране, где этот вирус распространяется. То есть заражение уже произошло внутри Черновицкой области. Поэтому сегодня будет заседать городская комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям и на ней будет принято решение о следующих вещах. Первое, мы с 18:00 прекращаем работу заведений общественного питания на территории города Черновцы. В отношении общественного транспорта в городе, то будет также принято решение об определенных ограничениях. Подробнее сообщу вечером. Кроме того, прекращается работа всех учреждений торговли, где не торгуют предметами питания и предметами первой необходимости, такими как бытовая химия, определенный перечень хозяйственных товаров, средств личной гигиены и так далее", - сказал Каспрук.

Он добавил, что при этом в магазинах, которые продолжат работу, будет уменьшено допустимое количество посетителей, которые смогут там находиться одновременно. Кафе и рестораны могут заниматься доставкой еды.

Каспрук также призвал граждан отказаться от использования наличных и минимизировать контакт с покупателями.

"Также разработаем рекомендации по работе почтовых отделений и различных служб доставки, по банкам и другим учреждениям, обеспечивающим бытовое обслуживание населения, предоставление других услуг", - добавил Черновицкий городской голова.

Напомним:

С сегодняшнего дня президент Украины Владимир Зеленский будет максимально часто информировать украинцев об актуальной ситуации по противодействию коронавирусу.

Местные власти начали вводить жесткий карантин в городах и городках Украины, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции. Закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов, аптек и заправок.