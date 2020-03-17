Скачать
Вторник, 17.03.2020
Коронавирус в Украине: в Черновцах умерла женщина, всего за день зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования
Коронавирус в Украине: в Черновцах умерла женщина, всего за день зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования
Емец призвал украинский бизнес оказать помощь в борьбе с пандемией коронавируса (Видео)
Коронавирус в Украине: глава Минздрава обратился к бизнесу
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки
Спустя 2 года после замужества Кейли Куоко съехалась со своим мужем Карлом Куком
Спустя 2 года после замужества Кейли Куоко съехалась со своим мужем Карлом Куком

Коронавирус в Украине: в Черновцах умерла женщина, всего за день зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования

Коронавирус в Украине: в Черновцах умерла женщина, всего за день зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования
20:51 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В Украине еще один летальный случай от заболевания коронавирусом

В Черновцах умерла женщина, у которой обнаружено острое респираторное заболевание Covid-19, вызванное коронавирусом SARS-CoV-2, всего в Украине во вторник подтверждено семь новых случаев заболевания, сообщает Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).

"Из обнаруженных сегодня: Киевская область (1) - 44-летний мужчина, был за границей; Черновицкая (6) - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей - год и десять месяцев и шесть месяцев. Все они являются контактными лицами ранее подтвержденного случая", - сообщается на странице ЦОЗ в соцсети Facebook.

Итого, по данным ЦОЗ, в Украине по состоянию на 20:00 17 марта лабораторно подтверждены 14 случаев Covid-19 (10 в Черновицкой области, по одной – в Житомирской и Киевской областях и два – в Киеве), из них два летальных (по одному в Черновицкий и Житомирской областях).

Всего вирусологическая референс-лаборатория ЦОЗ к настоящему времени исследовала более 640 образцов. При этом исследуются не только образцы людей, которым установлено подозрение, а и установленных контактных лиц.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Черновцы, Пандемия, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский считает, что о доставке работников на работу должен позаботиться бизнес
02 Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
03 Коронавирус в Украине, меры по карантину, отстранение Сивохо: главные события 16 марта
04 "Слуга народа" считает, что Раде не стоит идти на карантин
05 Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: украинцы массово возвращаются из Египта
Коронавирус: украинцы массово возвращаются из Египта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Карантин, курс доллара, коронавирус: что украинцы искали в Google
Что мы искали в Google: топ-недели
Рэпер Дрейк сумел побить рекорд чарта Billboard по количеству синглов
Рэпер Дрейк сумел побить рекорд чарта Billboard по количеству синглов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь