Коронавирус: в РФ подтверждены 114 случаев заражения

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114-ти, пять человек выздоровели.

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели.

Об этом сообщила во вторник, 17 марта, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает "Интерфакс".

По ее словам, 104 человека заразились за рубежом. В стационарах находятся 109 человек, из них у 106 болезнь протекает в легкой форме без симптомов.

Напомним: