Коронавирус: в РФ подтверждены 114 случаев заражения

Число заболевших коронавирусом в РФ за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели.
Об этом сообщила во вторник, 17 марта, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает "Интерфакс".
По ее словам, 104 человека заразились за рубежом. В стационарах находятся 109 человек, из них у 106 болезнь протекает в легкой форме без симптомов.
Напомним:
По состоянию на 17 марта, в мире насчитывается 174 тыс. 330 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 7,085 тыс., поправились более 79 тыс. человек.
Страны во всем мире осуществляют меры по замедлению распространения нового коронавируса от национальных карантинов до закрытия школ.
В Эстонии по состоянию на вечер воскресенья установлен 171 инфицированный коронавирусом человек, сообщил Департамент здоровья. За день число инфицированных увеличилось на 36 человек. С 31 января в Эстонии проведены 1133 теста на вирус COVID-19.
Количество подтвержденных случаев коронавируса в Армении выросло до 28, выезды из города Эчмиадзин будут частично перекрыты
Венгрия из-за коронавируса закрывает границы для всего пассажирского транспорта, в страну смогут попасть только ее граждане.