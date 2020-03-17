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Карантин в Украине: как будут работать банки в регионах с чрезвычайным положением

Карантин в Украине: как будут работать банки в регионах с чрезвычайным положением
14:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: НБУ via Flickr

Новости Бизнеса:В Нацбанке рассказали, как будет работать банковская система в регионах с чрезвычайным положением.

Банковская система Украины продолжает работать в обычном режиме и продолжит в дальнейшем, включая регионы, где Верховная Рада может ввести чрезвычайное положение.

Об этом говорится в письме Национального банка украинским банкам, в котором регулятор предоставил рекомендации для минимизации негативного влияния распространения коронавируса на финансовую стабильность, банковскую систему и экономику Украины.

В НБУ подчеркнули, что финансовая система на сегодня достаточно устойчивая, капитализированная и ликвидная, однако крайне важно преодолеть вирус паники.

"Национальный банк призывает банки к проведению активных коммуникаций с клиентами для информирования о плане действий и разъяснения текущей ситуации. Особенно это касается бесперебойной работы банковской системы и предоставления финансовых услуг всем категориям клиентов", - отмечается в письме.

НБУ: В украинских банках не хватает наличной валюты

НБУ рекомендовал банкам обеспечить бесперебойную работу всех дистанционных систем обслуживания и контакт-центров, временно снизить тарифы на дистанционные и безналичные услуги для поощрения населения к их использованию, проводить разъяснительную работу с клиентами о преимуществах использования дистанционных сервисов и безналичных платежей. Для сохранения здоровья работников банков и их клиентов в НБУ призвали предусмотреть возможность дистанционной работы персонала на тех звеньях операционного процесса, где это возможно, установить четкий график работы банковских отделений с обязательными перерывами в течение дня на дезинфекцию и проветривание. 

В НБУ советуют гражданам соблюдать рекомендации ВОЗ и Минздрава и без необходимости не посещать банковские отделения и избегать использования наличности, которая потенциально может быть носителем вируса.

"В сегодняшних условиях важно максимально по возможности оставаться дома и пользоваться услугами дистанционного банкинга и безналичными расчетами", - подчеркнули в НБУ.

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Как сообщалось, Кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

В частности, введен запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов. Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

Органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано обеспечить организацию посменной работы сотрудников, а при технической возможности - также работу в режиме онлайн.

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НБУ, Банки, Банковская система, Чрезвычайное положение.
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