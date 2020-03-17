НБУ: В украинских банках не хватает наличной валюты

Новости Бизнеса:В последние дни наблюдаются признаки недостатка наличной валюты в кассах банков, что вызвано повышением спроса населения на наличную валюту.

На корреспондентских счетах банков сосредоточено 8 миллиардов долларов безналичной валюты, поэтому клиенты могут свободно конвертировать одну безналичную валюту в другую.

Как говорится в комментарии Национального банка Украины, на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долл. США безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую.

"Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украиной, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему", - отметили в НБУ.

Как сообщалось, Национальный банк Украины вчера, 16 марта, продал на межбанковском валютном рынке 238 млн долл. США.

На минувшей неделе НБУ потратил на поддержку гривни 981,6 млн долл. По оценкам регулятора, повышенный спрос на валюту обусловлен психологическим фактором – ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.