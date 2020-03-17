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НБУ: В украинских банках не хватает наличной валюты

НБУ: В украинских банках не хватает наличной валюты
10:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:В последние дни наблюдаются признаки недостатка наличной валюты в кассах банков, что вызвано повышением спроса населения на наличную валюту.

На корреспондентских счетах банков сосредоточено 8 миллиардов долларов безналичной валюты, поэтому клиенты могут свободно конвертировать одну безналичную валюту в другую.

Как говорится в комментарии Национального банка Украины, на корсчетах банков сосредоточено 8 млрд долл. США безналичной валюты, и клиенты могут свободно переводить свою валюту на свои счета, открытые в других банках, конвертировать одну безналичную валюту в другую.

"Но из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ наличные доллары и евро доставляются в Украину с задержкой. Учитывая карантинные меры, введенные странами мира и Украиной, Национальный банк совместно с банками решает указанную проблему", - отметили в НБУ.

Как сообщалось, Национальный банк Украины вчера, 16 марта, продал на межбанковском валютном рынке 238 млн долл. США.

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На минувшей неделе НБУ потратил на поддержку гривни 981,6 млн долл. По оценкам регулятора, повышенный спрос на валюту обусловлен психологическим фактором – ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса.

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НБУ, Евро, Нацбанк, Валюта, Доллары.
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