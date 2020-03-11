Скачать
Среда, 11.03.2020
Украина на карантине: опубликовано решение Кабмина
Украина на карантине: опубликовано решение Кабмина
КС признал частично неконституционной судебную реформу Зеленского
КС признал частично неконституционной судебную реформу Зеленского
Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне
Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне
Судьба Харви Вайнштейна: похотливому продюсеру дали срок
Судьба Харви Вайнштейна: похотливому продюсеру дали срок

Паника на валютном рынке: НБУ для поддержки гривни продал $350 миллионов

Паника на валютном рынке: НБУ для поддержки гривни продал $350 миллионов
20:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Национальный банк второй день подряд активно сглаживал курсовые колебания и 11 марта продал с этой целью около 350 миллионов долларов.

Национальный банк Украины (НБУ) продал на межбанковском валютном рынке в среду около $350 млн, отреагировав на высокий спрос на валюту, сообщается на странице регулятора в Facebook.

"Как и раньше, мы считаем, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено скорее психологическим фактором, прежде всего из-за распространения по миру коронавируса, хотя с точки зрения экономических показателей его влияние на Украину является нейтральным. В частности, некоторое падение цен на наш экспорт компенсируется удешевлением импорта, прежде всего энергоносителей", – отметил Нацбанк.

НБУ подчеркнул, что имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями: международные резервы Украины по состоянию на 11 марта превышают $26 млрд.

"Мы готовы при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты", – добавил регулятор.

НБУ об ослаблении гривни: Ситуация сложилась под влиянием психологического фактора

Как сообщалось, днем ранее Нацбанк продал на межбанке $270 млн.

С учетом двух последних дней в целом с начала года регулятор купил в резервы $1,23 млрд, а продал – $1,22 млрд, в частности на прошлой неделе объем покупки валюты составил $150 млн, продажи – $307,2 млн, свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НБУ, Гривна, Валюта, Доллары, Курс доллара.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 Украина вводит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
03 Пятница 13 в марте: три главных предостережения для каждого Знака Зодиака
04 Чрезвычайно богаты на питательные вещества: польза фиников для организма
05 Конец ретроградного Меркурия 11 марта: прогнозы астрологов для Знаков Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
Госдеп США: РФ нарушает права человека в Украине
Госдеп США: РФ нарушает права человека в Украине
Украина закрывает большую часть пунктов пропуска на границе
Украина закрывает большую часть пунктов пропуска на границе
Какое чувство движет Вами: психологический тест
Какое чувство движет Вами: психологический тест
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь