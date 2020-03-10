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НБУ об ослаблении гривни: Ситуация сложилась под влиянием психологического фактора

НБУ об ослаблении гривни: Ситуация сложилась под влиянием психологического фактора
15:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Нацбанк объясняет падение гривни психологическими факторами и выражает готовность поддерживать национальную валюту.

Национальный банк связывает текущие волнения на валютном рынке Украины с влиянием краткосрочных психологических факторов и заявляет о готовности поддерживать стабильность украинской гривни с использованием международных резервов.

Об этом говорится в комментарии НБУ относительно ситуации на валютном рынке.

"Текущая ситуация на украинском валютном рынке - межбанковском и наличном - сложилась под влиянием прежде всего психологического фактора, который, вероятно, имеет краткосрочный эффект. Национальный банк имеет достаточно резервов для сглаживания колебаний курса гривни - сегодня международные резервы Украины составляют 26,8 млрд долл. США, что является самым высоким уровнем с ноября 2012 года", - отмечается в комментарии.

В НБУ подчеркнули, что готовность регулятора использовать резервы для предупреждения "раскачки" курса уже подтверждена на практике. Так, на прошлой неделе Нацбанк за три дня продал 307 млн долл., а сегодня - 250 млн долл.

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По информации регулятора, сегодня отмечается высокий спрос на валюту на межбанковском рынке, типичный для послепраздничных дней, но он подпитывается нервными настроениями участников рынка в связи с высокой неопределенностью относительно дальнейшего распространения коронавируса в мире и повышением турбулентности на мировых финансовых и товарных рынках.

В то же время, в НБУ подчеркнули, что пока эпидемия коронавируса оказала лишь ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины, так как украинский экспорт продолжает расти, а некоторое снижение цен на отдельные экспортные товары компенсировано дальнейшим наращиванием физических объемов поставок за рубеж. При этом, цены на импорт снижаются быстрее, чем на экспорт, в особенности на энергоносители, что приводит к сокращению стоимостных объемов импорта.

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При этом, как отметили в НБУ, сокращение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства Украины в течение последних недель является незначительным.

"Национальный банк продолжит следить за ситуацией с распространением коронавируса, состоянием мировых финансовых и товарных рынков и при необходимости будет и в дальнейшем проводить интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний", - подчеркнули в НБУ.

Также сообщается, что ситуация на денежно-кредитном рынке остается стабильной, и гривневая ликвидность банковской системы сейчас составляет около 230 млрд грн, а валютная - более 8 млрд долл.

"Банки имеют достаточно ресурсов для бесперебойной деятельности даже в условиях ухудшения настроений населения и бизнеса под влиянием негативных новостей с мировых рынков. В то же время, Национальный банк готов поддержать банковский рынок ликвидностью при необходимости", - отметили в НБУ.

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Напомним, Национальный банк Украины на вторник, 10 марта, ослабил официальный курс гривни на 18 копеек - до 24,9215 гривни за доллар против 24,7413 гривни за доллар в пятницу.

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НБУ, Курс валют, Гривня.
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