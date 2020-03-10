Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС

Новости Бизнеса:АМКУ возьмется за мониторинг цен на бензин на заправках после обвала нефтяного рынка накануне.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) будет изучать цены на рынке розничной торговли нефтепродуктами в Украине после сильнейшего с 1991 года обвала цены на нефть на международных рынках.

Соответствующее сообщение размещено на сайте антимонопольного ведомства.

"Вчера цены на нефть подверглись сильнейшему обвалу с 1991 года - на 30%. Поэтому Антимонопольный комитет Украины будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами. Ведь цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение. И уровень розничных цен должен коррелироваться с изменениями факторов, влияющих на их формирование", - говорится в сообщении.

При этом в АМКУ подчеркнули, что в Украине популярна практика немедленного повышения цен в результате изменений на внешних рынках. В то же время, снижения цен в результате такой тенденции в стране не наблюдается.

"Понятно, что рассчитывать на столь же стремительное падение цен на АЗС не приходится - ведь между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев - транспортировка-переработка-вновь транспортировка-АЗС и т.п. Однако и практика немедленного повышения цен на бензин в случае подорожания нефти и очень медленного снижения цен после удешевления сырья тоже имеет место. И не только в Украине - самые крупные конкурентные ведомства мира тоже борются с такими проявлениями", - подчеркнули в АМКУ.

Как сообщалось, в декабре 2019 года, после получения рекомендаций Антимонопольного комитета Украины, крупнейшие участники рынка торговли нефтепродуктами уже снижали цены на бензины и дизтопливо. Однако АМКУ вынужден был начать более глубокое исследование этого рынка, поскольку не увидел достаточного обоснования установленных на АЗС цен. Исследование в данный момент продолжается.