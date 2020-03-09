Скачать
Понедельник, 09.03.2020
Эпидемия коронавируса COVID-19 в мире: заболевших все больше
Эпидемия коронавируса COVID-19 в мире: заболевших все больше
ОПЕК и Россия не смогли договориться: цены на нефть упали на 30%
ОПЕК и Россия не смогли договориться: цены на нефть упали на 30%
Manchester is red: как МЮ уничтожил Сити в дерби (Видео)
Manchester is red: как МЮ уничтожил Сити в дерби (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 10 марта

ОПЕК и Россия не смогли договориться: цены на нефть упали на 30%

ОПЕК и Россия не смогли договориться: цены на нефть упали на 30%
10:54 Сегодня Телеграф

Новости Бизнеса:ОПЕК и Россия не смогли договориться о снижении уровня добычи нефти, в результате 9 марта цены на нефть упали на 30%.

Цены на нефть на азиатских рынках обвалились более чем на 31% в начале торгов в понедельник, 9 марта, на фоне того, что страны ОПЕК не смогли договориться с другими производителями нефти о сокращении добычи. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что стоимость марки Brent упала до 31,02 доллара за баррель, до утра котировки Brent составляли 32,6 доллара.

Как подчеркивает издание, это наибольшее падение стоимости нефти после 1991 года, когда шла война в Персидском заливе. По прогнозам инвестиционного банка Goldman Sachs, котировки нефти могут продолжить падение и достичь показателя от 20 до 30 долларов.

В то же время стоимость нефти WTI после открытия торгов 9 марте упала на 27% - до 30 долларов.

Отмечается, что из-за вспышки коронавируса на мировом рынке образовался избыток нефти, но после срыва сделки производители нефти убрать его не могут.

На фоне падения цен на нефть в понедельник утром резко просели и азиатские рынки: индекс Nikkei упал на 5%, гонконгский Hang Seng - на 3,5%, а австралийский ASX 200 - более чем на 6%.

Стоимость нефти упала более чем на 20%

Напомним, страны ОПЕК+ на переговорах 6 марта не смогли договориться и продлить соглашение о сокращении добычи нефти. Действующая сделка перестанет действовать с 1 апреля. После этого все ограничения на добычу нефти в странах ОПЕК и "не ОПЕК" будут сняты.

Наращивание добычи нефти Россией будет зависеть только от планов нефтяных компаний. Камнем преткновения на переговорах стала позиция Москвы, которая отказалась углублять ограничения. Без участия России страны ОПЕК не видят смысла продолжать искусственно ограничивать добычу.

Государственная компания Saudi Aramco предложила покупателям нефти самые высокие скидки за последние 20 лет и обещает увеличить добычу более чем на 2 млн баррелей в день.

"Роснефть" заявила, что соглашение с ОПЕК не отвечало интересам России

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, ОПЕК, Цены на нефть, Обвал цен на нефть.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какую миссию уготовила вам судьба: древний китайский тест "Ханьцзы"
02 В Сирии произошло масштабное ДТП: 32 погибших, более 70 раненых
03 Кашель как рукой снимет: что нужно пить при простуде
04 Разумков объяснил, почему произошла смена правительства
05 ВОЗ разрушает мифы: вещи, которые не помогут защититься от коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди, тепло и туман: прогноз погоды на неделю
Дожди, тепло и туман: прогноз погоды на неделю
Катастрофа МН17: В Нидерландах начинается громкий судебный процесс
МН17: В Нидерландах начинается громкий судебный процесс
Гений украинского народу: сегодня отмечают 206 годовщину со дня рождения Тараса Шевченко
Сегодня отмечают годовщину со дня рождения Шевченко
Пасхальный пост в 2020 году: церковные правила и народные традиции
Пасхальный пост в 2020 году: церковные правила и народные традиции
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь