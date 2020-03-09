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"Роснефть" заявила, что соглашение с ОПЕК не отвечало интересам России

"Роснефть" заявила, что соглашение с ОПЕК не отвечало интересам России
10:51 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

В "Роснефти" сообщили, что объемы нефти полостью и досрочно замещались сланцевой нефтью из Америки.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что соглашение с Организацией стран-экспортеров нефти по снижению добычи нефти не отвечало интересам РФ. Об этом он сказал в комментарии "ТАСС".

"Все объемы нефти, которые добывали в результате неоднократного продления соглашения ОПЕК, полностью и достаточно быстро замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти", - заявил Леонтьев.

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По его словам, кроме Соединенных Штатов, есть и другие страны, которые находятся "за периметром" соглашения ОПЕК и готовы наращивать нефтедобычу, поэтому "с точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла".

Пресс-секретарь "Роснефти" добавил, что соглашение все равно можно было бы продолжить, если бы ее условия были более компромиссными.

"Но предложение, которое было сделано, не было партнерским. Партнерское соглашение всегда предполагает компромисс".

Напомним, Игорь Уманский провел первую встречу в должности министра финансов с постоянным представителем МВФ в Украине Йост Люнгманом.

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Нефть, ОПЕК, Роснефть, Сланцевая нефть.
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