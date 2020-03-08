СМИ: переговоры с МВФ затягиваются из-за ротаций в Кабмине

Новости Бизнеса:Смена состава Кабмина вызывает беспокойство у инвесторов.

Издание сообщает, что переговоры Украины с Международным валютным фондом затягиваются в том числе из-за отставки правительства Алексея Гончарука.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Новый кредит в размере 5,5 млрд дол задерживался месяцами, частично из-за беспокойства о влиянии олигархов", - отмечает Bloomberg.

В статье говорится, что правительство Гончарука нравилось инвесторам, а генпрокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Сейчас инвесторы боятся, что с новым правительством в политику может вернуться влияние олигархов.

"У нового правительства есть достаточно возможностей доказать, что сомнения не оправданы", - резюмирует издание.

Напомним, обновление состава Кабинета министров Украины может затянуть старт новой программы с Международным валютным фондом. Такое мнение высказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

Денис Шмигаль заверил, что правительство готово активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом.

Игорь Уманский провел первую встречу в должности министра финансов с постоянным представителем МВФ в Украине Йостой Люнгманом.