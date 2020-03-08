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Глава Госказначейства о проблемах с зарплатами медиков: Нужно нормальное планирование

Глава Госказначейства о проблемах с зарплатами медиков: Нужно нормальное планирование
14:21 Сегодня Телеграф UBR Фото: pixabay

Новости Бизнеса:В ГКС признают, что проблемы с зарплатами для медиков возникают постоянно.

Государственная казначейская служба признает, что сложности со своевременной выплатой зарплат медикам возникают каждый год. Об этом в интервью UBR.ua рассказала глава ведомства Татьяна Слюз.

По ее словам, в 2019 и 2018 годах были задержки в выплатах заработных плат медикам. Медицинскую субвенцию рассчитывает Министерство здравоохранения, а Министерство финансов имплементирует эти прогнозные показатели в законе о госбюджете.

"Я подтверждаю, что в прошлом и 2018 году в некоторых областях не хватало средств. Но я хочу сказать следующее: если субвенция – медицинская и образовательная – остается неиспользованной в предыдущем году, то переходит на этот. Другой вопрос, как она используется. Потому что можно не только платить заработную плату, но и также, если нет задолженности, проводить другие расходы. Нужно нормальное планирование", – считает глава ГКС.

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Будут ли проблемы с выплатой зарплат в этом году, в Казначействе не знают. Но гарантируют, что со своей стороны выполнят все прописанные бюджетным расписанием процедуры.

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Все по теме:

Минфин, Зарплаты, Медработники, Татьяна Слюз, ГКС.
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