Новый министр финансов: Украина продолжает активную работу с МВФ

Новости Бизнеса:Игорь Уманский провел первую встречу в должности министра финансов с постоянным представителем МВФ в Украине Йост Люнгманом.

Украина продолжает активную работу с Международным валютным фондом (МВФ) для начала новой программы, это остается безусловным приоритетом для страны, сообщил глава Министерства финансов Игорь Уманский по итогам первой официальной встречи в этой должности с постоянным представителем Фонда в Украине Йостой Люнгманом. Об этом сообщает прес-служба Минфина.

Министр финансов Уманский отметил, что безусловным приоритетом для Украины является продолжение активного сотрудничества с МВФ.

"Программа расширенного финансирования МВФ является важной для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы", - отметил министр.

Уманский предложил организовать в ближайшее время встречу руководства правительства с руководством МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества.