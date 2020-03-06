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Новый министр финансов: Украина продолжает активную работу с МВФ

Новый министр финансов: Украина продолжает активную работу с МВФ
13:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: mof.gov.ua

Новости Бизнеса:Игорь Уманский провел первую встречу в должности министра финансов с постоянным представителем МВФ в Украине Йост Люнгманом.

Украина продолжает активную работу с Международным валютным фондом (МВФ) для начала новой программы, это остается безусловным приоритетом для страны, сообщил глава Министерства финансов Игорь Уманский по итогам первой официальной встречи в этой должности с постоянным представителем Фонда в Украине Йостой Люнгманом. Об этом сообщает прес-служба Минфина.

Министр финансов Уманский отметил, что безусловным приоритетом для Украины является продолжение активного сотрудничества с МВФ.

"Программа расширенного финансирования МВФ является важной для поддержания финансовой стабильности и реализации структурных реформ в Украине, что является приоритетом деятельности правительства. Мы продолжаем совместно с нашими коллегами из МВФ активную работу для начала программы", - отметил министр.

Премьер: Новое правительство продолжит сотрудничество с МВФ

Уманский предложил организовать в ближайшее время встречу руководства правительства с руководством МВФ в Вашингтоне для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

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МВФ, Минфин, Игорь Уманский, Йост Люнгман.
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