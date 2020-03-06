Премьер: Новое правительство продолжит сотрудничество с МВФ

Новости Бизнеса:Денис Шмигаль заверил, что правительство готово активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом.

Новый Кабинет министров продолжит взвешенную фискальную политику и сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил на странице в Facebook.

"Смена правительства означает, что мы хотим еще более качественных и быстрых реформ в Украине. Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины. Достижения долгосрочного благосостояния граждан и устойчивый экономический рост - это наша общая цель", - говорится в сообщении.

Шмыгаль также заверил, что правительство готово принять новые вызовы и активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом.

Напомним, 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.

В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.