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Премьер: Новое правительство продолжит сотрудничество с МВФ

Премьер: Новое правительство продолжит сотрудничество с МВФ
08:48 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Денис Шмигаль заверил, что правительство готово активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом.

Новый Кабинет министров продолжит взвешенную фискальную политику и сотрудничество с МВФ и другими кредиторами Украины. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль сообщил на странице в Facebook.

"Смена правительства означает, что мы хотим еще более качественных и быстрых реформ в Украине. Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины. Достижения долгосрочного благосостояния граждан и устойчивый экономический рост - это наша общая цель", - говорится в сообщении.

Шмыгаль также заверил, что правительство готово принять новые вызовы и активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом.

Шмыгаль: Кабмин разработает стратегию развития страны на семь лет вперед

Напомним, 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.

В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля.

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МВФ, Кабмин, Экономика Украины, Денис Шмигаль.
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