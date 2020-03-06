Шмыгаль: Кабмин разработает стратегию развития страны на семь лет вперед

Новости Украины:Денис Шмыгаль заявил, что правительство разработает стратегию развития Украины на ближайшие семь лет.

Новоизбранный Кабинет министров намерен разработать стратегию развития Украины на ближайшие семь лет.

Об этом заявил во время эфира на одном из телеканалов премьер-министр Денис Шмыгаль.

"По преодолению этого кризисного состояния в экономике и бюджете. Сегодня нет пропасти, сегодня есть вызов, который необходимо решить. Поэтому правительство работает и будет работать над решением проблем сегодня. Мы имеем хорошие наработки и идеи по разработке стратегии, которая будет показывать будущее Украины на ближайшие семь лет. Это будет одна из лучших стратегий в мире, но это уже вопрос завтрашнего дня", - сказал он.

Напоминаем, 4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также парламент утвердил новый состав Кабинета министров. Ранее в тот же день Верховная Рада приняла постановление об отставке премьер-министра Алексея Гончарука и отправила в отставку правительство.