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"Перезагрузка" Кабмина: Новая программа с МВФ под угрозой?

"Перезагрузка" Кабмина: Новая программа с МВФ под угрозой?
13:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Начало новой программы с МВФ может затянуться, поскольку новый Кабмин должен подтвердить свое согласие с ней.

Обновление состава Кабинета министров Украины может затянуть старт новой программы с Международным валютным фондом.

Такое мнении высказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.

"Даже сама по себе смена правительства может затянуть начало программы, поскольку новый премьер и министр финансов должны подтвердить свое согласие с условиями кредитной программы", - сказал Вышлинский.

По его словам, также препятствием для новой программы может стать увольнение директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

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"Незаконное увольнение директора НАБУ является нарушением ранее выполненных Украиной обязательств по предыдущей программе. Это сделает невозможным открытие новой программы", - добавил Вышлинский.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада 4 марта отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство, после чего назначила Дениса Шмыгаля новым главой Кабмина.

Новым министром финансов стал Игорь Уманский.

Украина и МВФ в декабре 2019 года достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 млрд долл. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена.

По итогам работы экспертов МВФ в Киеве с 20 по 28 февраля в украинском представительстве Фонда заявили о достижении существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечение стабильности, а также о предстоящем продолжении дискуссий в ближайшие дни.

Напомним, в МВФ говорят о существенном прогрессе, который был достигнут в ходе переговоров с Украиной.

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МВФ, Кабмин, Игорь Уманский, Программа с МВФ.
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