Команда МВФ заявляет о прогрессе в переговорах с Украиной

Новости Бизнеса:В МВФ говорят о существенном прогрессе, который был достигнут в ходе переговоров с Украиной.

Команда специалистов МВФ, которая посетила Киев, достигла заметно существенного прогресса в переговорах с Украиной. Об этом сегодня заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщили в представительстве МВФ.

"Команда специалистов МВФ, которая посетила Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержание роста и обеспечения стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни", говорится в сообщении представительства МВФ в Украине.

Напомним, эксперты Международного валютного фонда (МВФ) 20 февраля начали работу в Киеве.

В составе команды глава миссии МВФ в Украину - господин Рон ван Роден.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в правительстве ожидают, что в ближайшие месяцы новая программа с МВФ может быть начата.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует снижение роста экономики Китая на 0,4% до 5,6%, а мировой - на 0,1% из-за коронавируса.