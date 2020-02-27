Глава ПриватБанка указал на "реальный риск" возврата банка предыдущим владельцам

Новости Бизнеса:Глава ПриватБанка рассказал, чем будет грозить победа экс-владельцев.

Председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл заявляет о наличии вполне реальных рисков возврата финансового учреждения бывшим владельцам.

Об этом Крумханзл рассказал в интервью Financial Times.

"Петр Крумханзл, который с 2018 года является председателем правления ПриватБанка, указал на "реальный риск" возврата банка украинскими судами бывшим владельцам. Или же они могут получить право на щедрую компенсацию", - отмечается в публикации.

С точки зрения внешних кредиторов и иностранных инвесторов дело ПриватБанка стала тестом для нового президента на приверженность экономическим реформам и борьбе с коррупцией, указывает издание. При этом напоминается, что в декабре МВФ согласился предоставить Украине финансирование в размере $5,5 млрд, но поставил условие - обеспечить гарантии для государственного банка.

"Если дела пойдут не так, существует очень большая вероятность, что Украина не получит денег от МВФ", - приводит FT слова Крумханзла.

Однако еще более важной, чем финансовая составляющая, станет "эрозия доверия к новому правительству Украины", убежден руководитель ПриватБанка. В этом случае, по его мнению, инвесторы начнут выводить капиталы из Украины, что в свою очередь приведет к девальвации национальной валюты.

Как известно, в декабре 2016 года правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, решил национализировать крупнейший на отечественном рынке банк.

Чтобы спасти финансовое учреждение, государство осуществило докапитализацию на сумму свыше 155 миллиардов гривень.

Экс-владельцы банка заявили о незаконности его национализации. Судебные споры по этому поводу ведутся как в украинских судах, так и за рубежом.