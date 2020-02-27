Скачать
Четверг, 27.02.2020
Коронавирус в Италии: заразилась украинка
Коронавирус в Италии: заразилась украинка
Загороднюк о наступлении боевиков: Мы достойно ответили на атаку
Загороднюк о наступлении боевиков: Мы достойно ответили
Украина хочет перенести матч против Японии из-за коронавируса
Украина хочет перенести матч против Японии из-за коронавируса
Спилберг не будет снимать пятую часть "Индианы Джонса"
Спилберг не будет снимать пятую часть "Индианы Джонса"

Глава ПриватБанка указал на "реальный риск" возврата банка предыдущим владельцам

Глава ПриватБанка указал на "реальный риск" возврата банка предыдущим владельцам
05:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Глава ПриватБанка рассказал, чем будет грозить победа экс-владельцев.

Председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл заявляет о наличии вполне реальных рисков возврата финансового учреждения бывшим владельцам.

Об этом Крумханзл рассказал в интервью Financial Times.

"Петр Крумханзл, который с 2018 года является председателем правления ПриватБанка, указал на "реальный риск" возврата банка украинскими судами бывшим владельцам. Или же они могут получить право на щедрую компенсацию", - отмечается в публикации.

С точки зрения внешних кредиторов и иностранных инвесторов дело ПриватБанка стала тестом для нового президента на приверженность экономическим реформам и борьбе с коррупцией, указывает издание. При этом напоминается, что в декабре МВФ согласился предоставить Украине финансирование в размере $5,5 млрд, но поставил условие - обеспечить гарантии для государственного банка.

"Если дела пойдут не так, существует очень большая вероятность, что Украина не получит денег от МВФ", - приводит FT слова Крумханзла.

ФГИ завершил ликвидацию еще одного банка

Однако еще более важной, чем финансовая составляющая, станет "эрозия доверия к новому правительству Украины", убежден руководитель ПриватБанка. В этом случае, по его мнению, инвесторы начнут выводить капиталы из Украины, что в свою очередь приведет к девальвации национальной валюты.

Как известно, в декабре 2016 года правительство Украины по предложению НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, в частности Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, решил национализировать крупнейший на отечественном рынке банк.

В Украине обнаружили мошеннический фейковый банк

Чтобы спасти финансовое учреждение, государство осуществило докапитализацию на сумму свыше 155 миллиардов гривень.

Экс-владельцы банка заявили о незаконности его национализации. Судебные споры по этому поводу ведутся как в украинских судах, так и за рубежом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

МВФ, ПриватБанк, Банк, Петр Крумханзл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Указ Порошенко": Гончарук "похвастался" введением "нового" закона о вознаграждении
02 Старичок обогнал всех: самые популярные модели смартфонов 2019
03 Коронавирусная эпидемия: У какой возрастной категории наибольший риск заразиться
04 Милованов назначил нового заместителя по "аграрке": Кто же это
05 "Закупки в обход ProZorro": На Национальный Институт рака открыли производство
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ФГИ завершил ликвидацию еще одного банка
ФГИ завершил ликвидацию еще одного банка
Смена главы Минобороны: Загороднюк прокомментировал слухи
Смена главы Минобороны: Загороднюк прокомментировал слухи
Коронавирус стремительно распространяется за пределами Китая
Коронавирус стремительно распространяется за пределами Китая
Рецепт дня: Трехслойный лимонник или Лимонный пирог
Рецепт дня: Трехслойный лимонник или Лимонный пирог
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь