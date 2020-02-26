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В Украине обнаружили мошеннический фейковый банк

В Украине обнаружили мошеннический фейковый банк
10:34 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса:НКЦБФР нашла в сети фиктивный Украинский народный банк и предупредила о возможном мошенничестве.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку предупреждает о деятельности несуществующего "Украинского народного банка", который называет себя "инвестиционным проектом". Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.

Отмечается, что в сети интернет и соцсетях Комиссия обнаружила предложение инвестировать в акции фиктивного "банка".

Как подчеркивают в Нацкомиссии по ценным бумагам, в Госреестре банков, который ведет НБУ и содержащий информацию о госрегистрации всех банков, отсутствует информация об "Украинском народном банке".

В Госреестре выпусков ценных бумаг, который ведет НКЦБФР, также отсутствует информация о регистрации выпуска акций эмитента с таким наименованием.

"НКЦБФР считает, что информация, размещенная по ссылке https://unb.name, является мошенничеством, несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски утраты ими средств из-за финансовой и инвестиционной неосведомленности.

Информация о потенциально противоправной деятельности на территории страны направлена в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

"При попытке приобрести акции данного проекта через его веб-сайт, пользователю предлагаются три варианта оплаты за акции: Money Storage, Perfect Money и оплата в криптовалюте Bitcoin.

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Функция оплаты банковской картой якобы предусмотрена, но не работает. Доступные пользователю варианты оплаты являются электронными кошельками, платежи по которым практически невозможно отследить и установить, куда были переведены средства клиента", - отметили в Комиссии.

На сайте проекта отсутствует какая-либо правовая информация по юрлицу и основания предоставления им инвестиционных услуг.

В личном кабинете пользователя есть ссылки на такие разделы, как "Документы", "Контакты компании", "Условия пользования", "Политика конфиденциальности", но все они не работают.

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НБУ, Банк, НКЦБФР, Фиктивные банки.
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