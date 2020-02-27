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ФГИ завершил ликвидацию еще одного банка

ФГИ завершил ликвидацию еще одного банка
00:13 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: ФГИ

Новости Бизнеса:Фонд гарантирования отправил на ликвидацию банк Пшонки.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам ПАО "БГ Банк".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

"26 февраля 2020 года уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО "БГ Банк" были представлены документы государственному Регистратору юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица", - говорится в сообщении.

В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о завершении 26 февраля 2020 года выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам БГ Банка.

Отмечается, что в рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчики ПАО "БГ Банк" получили 270,85 млн грн, что составляет 97,3% от общей гарантированной суммы.

НБУ принял решение ликвидировать "БГ Банк" в феврале 2015 года.

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"БГ Банк" связывают с сыном бывшего генерального прокурора Украины Виктора Пшонки Артемом.

Фонд гарантирования вкладов обнаружил манипуляции с ликвидными активами "БГ банка" незадолго до отнесения его к категории неплатежеспособных.

Как сообщали "Наші гроші", на момент вывода из "БГ Банка" 4,7 млн долларов, в банке находилась куратор НБУ Валентина Дыка. Вскоре после этой сделки она уволилась.

Издание отмечало, что эти облигации были несколько раз перепроданы между подставными структурами, в результате продали их уже по рыночной цене компании "Инвестиционный капитал - Фонд облигаций" из группы ICU, совладелицей которой была Валерия Гонтарева до назначения главой НБУ.

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В свою очередь ICU продала эти облигации государству весной 2015 года, заработав около 30 млн гривен.

В январе 2017 года НАБУ получило доступ к документам, с возможностью извлечения, по продаже облигаций бывшим банком Артема Пшонки, которые в итоге выкупила компания из группы ICU.

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Банк, ФГИ, БГ Банк.
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