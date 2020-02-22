Подделывал документы при открытии счетов: Бывшего работника "Ощадбанка" обвиняют в аферизме

Новости Украины:Бывшего работника "Ощадбанка" подозревают в незаконной подделке документов при открытии счетов в банке.

Бывшему начальнику сектора банковской безопасности АО "Ощадбанк" сообщено о подозрении в подделке документов при открытии счетов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, бывшего служащего "Ощадбанка" подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что бывший начальник сектора банковской безопасности этого финансового учреждения подделывал официальные документы, а именно - расписки об открытии банковского счета и выпуске карты путем подписания указанных расписок вместо лица, указанного в договоре об открытии счета.

В результате на имя лиц, которые не обращались в финансовое учреждение, были открыты карточные счета, на которые в дальнейшем зачислялись средства с целью дальнейшего перевода их в наличные.

Общий оборот денежных средств по указанным счетам составил около 80 млн грн.

"Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются источники происхождения средств и другие обстоятельства использования счетов, открытых противоправным способом", - добавили в прокуратуре.