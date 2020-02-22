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Подделывал документы при открытии счетов: Бывшего работника "Ощадбанка" обвиняют в аферизме

Подделывал документы при открытии счетов: Бывшего работника "Ощадбанка" обвиняют в аферизме
15:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:Бывшего работника "Ощадбанка" подозревают в незаконной подделке документов при открытии счетов в банке.

Бывшему начальнику сектора банковской безопасности АО "Ощадбанк" сообщено о подозрении в подделке документов при открытии счетов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, бывшего служащего "Ощадбанка" подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что бывший начальник сектора банковской безопасности этого финансового учреждения подделывал официальные документы, а именно - расписки об открытии банковского счета и выпуске карты путем подписания указанных расписок вместо лица, указанного в договоре об открытии счета.

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В результате на имя лиц, которые не обращались в финансовое учреждение, были открыты карточные счета, на которые в дальнейшем зачислялись средства с целью дальнейшего перевода их в наличные.

Общий оборот денежных средств по указанным счетам составил около 80 млн грн.

"Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются источники происхождения средств и другие обстоятельства использования счетов, открытых противоправным способом", - добавили в прокуратуре.

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Банк, Финансы, Ощадбанк, Спекуляции, Нацполиция.
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