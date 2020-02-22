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Незаконные заправки: Полицейские раскрыли сотни нелегальных точек продажи(Видео)

Незаконные заправки: Полицейские раскрыли сотни нелегальных точек продажи(Видео)
13:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: npu.gov.ua

Новости Украины:В Украине за полтора месяца полицейские раскрыли более 200 незаконных точек сбыта топлива.

На протяжении января-февраля полицейские пресекли функционирование 220 мест оптовой и розничной реализации топлива, работавших на территории Украины без соответствующих лицензий и разрешительных документов контролирующих органов.

Как сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции, это - подпольные нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, АЗС и ГАЗС, оптовые места реализации и так называемые точки продажи "с колес".

Отмечается, что оптовые места продажи, как правило, размещались в гаражных помещениях на территориях промзон.

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"Для реализации топлива "с колес" использовали грузовые автомобили или микроавтобусы, в которых устанавливали пластиковые баки, насосы и пистолеты. Такое переоборудование транспортных средств представляло угрозу не только для "дельцов", но и для окружающих", - говорится в сообщении.

Среди выявленных объектов - два нефтеперерабатывающих завода и пять нефтебаз, расположенных в Днепропетровской, Житомирской, Сумской, Кировоградской, Луганской, Херсонской и Черновицкой областях.

Установлено, что изготовленная на нелегальных заводах топливная смесь реализовывалась через фиктивные фирмы реальным предприятиям, через подпольные и официальные автозаправочные станции или через так называемые места продажи "с колес". Для маскировки незаконной деятельности подделывались документы бухгалтерской и налоговой отчетности. 

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По результатам мероприятий полицейские изъяли специальное оборудование стоимостью 42,3 млн грн. Также из незаконного оборота изъято 2880 тонн топлива на сумму 46,6 млн грн.

По фактам противоправной деятельности уже открыто 138 уголовных производств и составлено 82 административных протокола, добавили в Нацполиции.

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Украина, АЗС, Офицеры, Нацполиция, ГАЗС, ГУНП.
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