Скачать
Суббота, 22.02.2020
Карантин в Новых Санжарах: Скалецкая показала видео с санатория
Карантин в Новых Санжарах: Скалецкая показала видео с санатория
Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО
Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО
Беринчик - Сармиенто: состоялась церемония взвешивания
Беринчик - Сармиенто: состоялась церемония взвешивания
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 февраля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 23 февраля

Рост количества супермаркетов: В Украине ритейлеры открыли сотни торговых точек

Рост количества супермаркетов: В Украине ритейлеры открыли сотни торговых точек
12:12 Сегодня Телеграф Экономическая Правда Фото: unsplash.com

Новости Бизнеса:В Украини за 2019 год ритейлеры запустили в работу не менее 700 продуктовых супермаркетов.

В 2019 году ритейлеры суммарно открыли в Украине 697 продуктовых супермаркетов.

Об этом сообщает Retailers. 

Из открытых в прошлом году 697 магазинов, 518 открылись в новых локациях, остальные сменили вывеску другой торговой сети в результате ребрендинга или сделки по поглощению.

Украинские аграрии за полгода продали за рубеж 16 миллионов тонн пшеницы

Как сообщает источник, по состоянию на конец 2019 года лидером по количеству магазинов в украинском продуктовом ритейле оставалась сеть АТБ-маркет, объединявшая 1078 магазинов. 

В тройке лидеров также разместились группы Fozzy (Сільпо, Фора, Le Silpo, Thrash!, Fozzy C&C, Favore) и Volwest (Наш Край, Spar), которые к концу года насчитывали 561 и 277 магазинов соответственно.

В 2018 году в Украине было открыто суммарно 505 магазинов, а в 2017 году – 511.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Супермаркет, Товары, Потребление, Ритейл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вселенская родительская суббота 2020: как помянуть покойных
02 Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные
03 Соколовская развенчала фейки: в Минсоце озвучили конкретные данные о размере субсидий
04 Минфин отреагировал на снижение спроса нерезидентов на ОВГЗ
05 Какие виды варенья самые полезные для иммунитета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Канаде учителя вышли на масштабную забастовку
В Канаде учителя вышли на масштабную забастовку
Штаты оценили прогресс Украины в борьбе с коррупцией
Штаты оценили прогресс Украины в борьбе с коррупцией
Надвигается сильный шторм: прогнозы синоптиков на выходные
Надвигается шторм: прогнозы синоптиков на выходные
Свершилось: информация о продолжении &quot;Друзей&quot; подтверждена
Свершилось: информация о продолжении "Друзей" подтверждена
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь