Украинские аграрии за полгода продали за рубеж 16 миллионов тонн пшеницы

Новости Бизнеса:Украина в первом полугодии 2019/2020 маркетингового года экспортировала 16 миллионов тонн пшеницы.

В первом полугодии 2019/2020 маркетингового года украинские аграрии продали на внешних рынках почти 16 млн тонн пшеницы.

Об этом сообщил генеральный директор УкрАгроКонсалт Сергей Феофилов в Киеве во время первого Agribusiness Wisdom Summit, сообщает корреспондент Укринформа.

"По экспорту пшеницы - характерная особенность текущего сезона - резкий рост вывоза именно в первой половине года. За первые шесть месяцев экспорт пшеницы чуть меньше 16 млн тонн. Безусловно, это рекорд", - сказал Феофилов.

По его словам, основные покупатели - это Индонезия, страны Юго-Восточной Азии, Турция, Китай.

Столь активный рост экспорта пшеницы украинского производства, по мнению эксперта, также обусловлен повышением качества украинского зерна.

"Хочу отметить лучшее качество по итогам сбора урожая 2019 года. То, что был резкий интерес к закупкам украинской пшеницы, - это тоже обусловлено лучшим качеством, чем было в прошлом году", - подчеркнул эксперт.

Как сообщает информационно-аналитический портал Украины, по состоянию на 21 февраля 2020 года было экспортировано 16,314 млн тонн украинской пшеницы - на 3,998 млн тонн больше, чем на ту же дату 2018/2019 маркетингового года.